Totti: “Conte o Allegri alla Roma? Hanno già firmato altrove”

(Adnkronos) –

Antonio Conte o Massimiliano Allegri alla Roma? Per Francesco Totti, la risposta è no. L’ex capitano giallorosso ha parlato delle sue idee sul futuro della squadra ai microfoni di Sky Sport, durante il World Legends Padel Tour nella Capitale: “Conte o Allegri? Secondo me hanno firmato altrove. Poi magari sbaglio. Non so se prenderanno un allenatore italiano o straniero, l’importante è che abbia voglia e carisma. Un nome importante per una piazza che lo è”. “Non parlo da dirigente – ha spiegato Totti – perché non lo sono, ma dico che ai tifosi bisogna sempre dire la verità. Bisogna essere onesti, dire se la Roma è da primo, decimo o dodicesimo posto. Così è più facile. Io spero che arrivi un top allenatore, prenderei un nome importante con carisma”. Su Conte, l’ex numero 10 giallorosso ha aggiunto: “Antonio è uno dei più grandi allenatori al mondo e questo scudetto lo dimostra. Domani arriverà la certificazione” —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)