Totti e Ilary Blasi, il video nostalgico dei fan ‘arriva’ a Chanel: la reazione

(Adnkronos) – Quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stato uno dei divorzi più chiacchierati d’Italia. Dopo quasi 20 anni insieme, il calciatore e la conduttrice televisiva hanno scelto di percorrere strade diverse, ma il loro legame continua a vivere nella memoria collettiva.. e sui social. È diventato virale infatti un video pubblicato da un fan della storica coppia: una clip nostalgica, accompagnata dalla frase “Non li supererò mai”, che mostra un vecchio scatto di Ilary e Francesco sorridenti, in riva al mare, con indosso la maglia della Roma. Un’immagine d’altri tempi che ha riacceso la nostalgia. Ma c’è un dettaglio che ha colpito i fan e che non è passato inosservato: la clip è stata ricondivisa da Chanel Totti, la secondogenita della ex coppia, che ha da poco compiuto 18 anni. “Immagino il dolore che Chanel possa aver provato”, si legge tra i commenti. “Questo mi ha spezzato il cuore”, scrive un altro utente. Per molti, è stato un chiaro segnale di quanto la separazione dei genitori abbia lasciato un segno profondo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)