Totti e Noemi Bocchi, 3 anni d’amore: la serata romantica sui tetti di Roma

(Adnkronos) –

Tre anni insieme e un anniversario da sogno per Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia ha celebrato la ricorrenza senza badare a spese, con una serata esclusiva nel cuore di Roma. A organizzare tutto nei minimi dettagli è stato proprio l’ex calciatore, che ha voluto sorprendere la sua compagna con un gesto romantico. Per l’occasione, Totti ha prenotato una suite in un hotel con vista panoramica su Roma, completa di terrazza privata e jacuzzi. Appena messo piede in stanza, Noemi è stata accolta da un’atmosfera fiabesca: palloncini rossi a forma di cuore, la scritta gigante ‘love’ davanti al letto king size e una cena elegante con tanto di dolce personalizzato. Il dessert? Una monoporzione a forma di cuore al cioccolato con la dedica ‘Buon anniversario’. E per concludere in meglio la serata, un regalo costosissimo. Un accessorio del noto brand Hermes che, però, Bocchi non ha voluto mostrare sui social. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)