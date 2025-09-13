22.8 C
Firenze
sabato 13 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Totti e Noemi Bocchi, 3 anni d’amore: la serata romantica sui tetti di Roma

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Tre anni insieme e un anniversario da sogno per Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia ha celebrato la ricorrenza senza badare a spese, con una serata esclusiva nel cuore di Roma.  A organizzare tutto nei minimi dettagli è stato proprio l’ex calciatore, che ha voluto sorprendere la sua compagna con un gesto romantico. Per l’occasione, Totti ha prenotato una suite in un hotel con vista panoramica su Roma, completa di terrazza privata e jacuzzi.  Appena messo piede in stanza, Noemi è stata accolta da un’atmosfera fiabesca: palloncini rossi a forma di cuore, la scritta gigante ‘love’ davanti al letto king size e una cena elegante con tanto di dolce personalizzato. Il dessert? Una monoporzione a forma di cuore al cioccolato con la dedica ‘Buon anniversario’. E per concludere in meglio la serata, un regalo costosissimo. Un accessorio del noto brand Hermes che, però, Bocchi non ha voluto mostrare sui social.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
22.8 ° C
24.2 °
21 °
74 %
0.5kmh
75 %
Sab
26 °
Dom
23 °
Lun
28 °
Mar
26 °
Mer
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (21)vigili del fuoco (11)Almanacco (9)incendio (9)Serie C (8)Gaza (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati