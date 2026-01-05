4.9 C
Firenze
lunedì 5 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Totti e Noemi Bocchi, capodanno a Dubai. Poi mare (e padel) in Malesia

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Francesco Totti si gode le vacanze con Noemi Bocchi. L’ex capitano della Roma, dopo aver trascorso il capodanno a Dubai, è volato in Malesia insieme alla compagna, allontanando così ogni voce su una presunta crisi della coppia. Nelle ultime settimane si erano rincorsi infatti diversi rumors che volevano Totti essersi avvicinato ad altre donne, tutti smentiti dalle ultime foto postate dai due. 

Prima Totti e Bocchi sono volati a Dubai per salutare il 2026, con tanto di post condiviso su Instagram: “Buon anno 2026 a tutti voi”, hanno scritto a corredo di un selfie abbracciati e sorridenti.  

Poi la coppia è andata in Malesia per continuare le proprie vacanze. Qui Noemi ha pubblicato diverse storie che la ritraggono prima al mare e poi con una racchetta da padel in mano, grande passione di Totti. 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
4.9 ° C
5.8 °
3.7 °
71 %
2.1kmh
75 %
Lun
5 °
Mar
4 °
Mer
5 °
Gio
6 °
Ven
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (844)ultimora (775)Eurofocus (28)demografica (23)sport (19)Eugenio Giani (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati