Tour de France, italiano Milan vince ottava tappa in volata. Pogacar resta in maglia gialla

(Adnkronos) – Bella vittoria dell’azzurro Jonathan Milan con una volata straordinaria nell’ottava tappa del Tour de France oggi 12 luglio, la Saint-Méen-le-Grand-Laval di 171.4 km. L’italiano, pur senza compagni di squadra, ha rubato il tempo al treno dell’Alpecin e ha preceduto van Aert e l’australiano Kaden Groves sul traguardo. Da quasi sei anni un italiano non vinceva una tappa nella Grande Boucle. Il campione sloveno Tadej Pogacar, del Team Uae Emirates, conserva la maglia gialla di leader della gara. “Ancora devo realizzare quello che abbiamo fatto, quando inizi una gara hai sempre grandi sogni e aspettative e grande fiducia. Oggi eravamo veramente concentrati, i miei compagni hanno fatto un lavoro fenomenale – ha detto Milan, corridore friulano della Lidl-Trek, ai microfoni di Eurosport – Sapevo che avrei dovuto aspettare il più possibile, era un tipo di finale che mi piace molto. Ci ero andato molto vicino nella tappa vinta da Merlier, forse l’altro giorno sono partito un po’ troppo presto, ma oggi ero concentratissimo”. “Tutti vogliono vincere una tappa al Tour, sono molto felice per me e per tutta la squadra. Ora devo riposare il più possibile, domani ci riproveremo. Vincere con questa maglia verde vuole dire tanto per me e per l’Italia, sono felicissimo del risultato, dopo questo lunghissimo digiuno, anche per l’Italia”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)