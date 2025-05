Tpl, dal 4 al 5 giugno convegno Asstra, focus sul futuro della mobilità collettiva

(Adnkronos) – Il 4 e 5 giugno 2025, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma in Via Gerolamo Frescobaldi 5, si terrà il 19° Convegno Nazionale Asstra, appuntamento annuale di riferimento per il mondo del trasporto pubblico locale e della mobilità collettiva. Titolo dell’evento: ‘Pronti per il futuro. Costruiamo la mobilità di domani’. L’edizione 2025 si svolge in un momento cruciale per il settore: la trasformazione tecnologica e digitale innescata dal Pnrr è diventata realtà tangibile, con i cantieri degli impianti di ricarica e di approvvigionamento dei bus elettrici e dei mezzi a idrogeno, con l’implementazione di sensori, di applicativi Ai e dell’automazione. Il Convegno sarà occasione per riflettere su come proseguire questa transizione nel “dopo Pnrr”, affrontando le sfide che attendono il Tpl nei prossimi dieci anni: investimenti, sostenibilità, digitalizzazione, sicurezza, nuove competenze e modelli contrattuali. Il programma è soggetto a modifiche. Dal seguente link è possibile consultare l’ultimo aggiornamento:

https://www.asstra.it/calendario/eventi/in_corso/XIX_ConvegnoNazionaleAsstra

Accreditamento stampa:

https://iscrizioni.asstra.it/relatori_stampa/Iscrizione_19ConvegnoNazionale/11b5bf8b4d/2

