Tpl, Rizzi (Acn): “Diminuiscono i cyber attacchi contro settore trasporti”

(Adnkronos) – “Il settore dei trasporti è uno dei settori particolarmente attenzionato, però c’è un dato positivo. Nel l’operational summary che noi pubblichiamo ogni mese sul sito di Acn, si può vedere che nel mese di aprile ci sono stati 163 eventi cyber con una diminuzione di 82 rispetto al mese precedente. Cala anche il numero delle vittime che sono state 260 con una diminuzione di 531 rispetto al mese precedente”. Questi i dati diffusi da Milena Rizzi, prefetto capo servizio autorità e sanzioni dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn), in occasione del 19° Convegno Nazionale Asstra, appuntamento annuale di riferimento per il mondo del trasporto pubblico locale e della mobilità collettiva in corso di svolgimento a Roma. Il prefetto ha partecipato alla sessione intitolata “Verso l’evoluzione dei modelli di mobilità collettiva: tra intelligenza artificiale, cybersecurity, trasformazione digitale e guida autonoma”. “Più cresce la nostra superficie maggiormente siamo esposti alla possibilità di attacchi – prosegue Rizzi – però è anche vero che col tempo abbiamo imparato a difenderci meglio. La nostra capacità di difesa è stata dimostrata dal fatto che la serie di attacchi di DDoS (distributed denial-of-service), che ci ha visto vittime qualche mese fa, ha avuto un effetto esclusivamente propagandistico. Gli attacchi non hanno portato, nella maggior parte dei casi, a interruzioni di servizio e quindi si sono tradotti esclusivamente in un’attività di propaganda”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)