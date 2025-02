Traffico aereo sospeso a Ciampino, fiamme in locale tecnico

(Adnkronos) – Enav informa che, a causa di un piccolo incendio divampato in un locale tecnico posto alla base della torre di controllo dell’aeroporto di Ciampino, il personale della sala operativa è stata fatto allontanare per il fumo. Decolli e atterraggi sono dunque momentaneamente sospesi nell’attesa che il fumo si disperda. Non si registra alcun danno alle apparecchiature utili all’ operatività della torre di controllo. Le cause dell’incendio sono al momento al vaglio da parte delle autorità competenti. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)