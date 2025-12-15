Traffico di droga a Foggia, trovato anche un lupo chiuso in gabbia -Video

(Adnkronos) – Si sono trovati di fronte a un esemplare di lupo selvatico in cattività all’interno di una gabbia i carabinieri della compagnia di Foggia durante l’esecuzione di uno dei 24 arresti, nell’ambito dell’operazione che ha smantellato questa mattina una rete dedita al traffico di sostanze stupefacenti (VIDEO).

L’indagine ha portato in carcere 19 persone mentre altre cinque sono state collocate ai domiciliari con braccialetto elettronico. L’uomo, destinatario di ordinanza cautelare è stato rintracciato in una zona rurale. I carabinieri forestali del Nipaaf e del Raggruppamento Carabinieri Cites, unitamente ai medici veterinari dell’Asl di Foggia, stanno verificando le condizioni di salute dell’animale, che verrà ricoverato in un centro recupero fauna selvatica, dove inizierà, dopo le cure necessarie, un percorso finalizzato alla sua liberazione in natura.

Nel corso dell’esecuzione dell’ordinanza sono state arrestate in flagranza altre due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrati circa 53.000 euro in contanti e 900 grammi circa tra hashish e cocaina. I 24 arresti con ordinanza di custodia sono stati eseguiti in diverse aree del territorio nazionale. Devono rispondere, a vario titolo, di traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

