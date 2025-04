Traffico di migranti, smantellata organizzazione internazionale: 15 arresti

(Adnkronos) – In corso una vasta operazione (denominata ‘El Rais’) della Polizia di Stato contro il traffico di esseri umani. Dopo una complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, sono state emesse 15 ordinanze di custodie cautelari in carcere nei confronti di altrettante persone di nazionalità egiziana, indagate per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravata dalla transnazionalità e dall’aver posto in pericolo la vita dei migranti. L’organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina era operante in Turchia e in Italia. Gli arresti sono avvenuti in Italia nelle province di Cosenza, Catania e Catanzaro, e poi in Albania, Germania, Oman e Turchia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)