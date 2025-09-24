Tragedia a Fiumicino, 35enne travolta e uccisa a Isola Sacra

(Adnkronos) – Tragico incidente a Fiumicino. Una donna di 35 anni è stata travolta e uccisa, intorno alle 22 di ieri, mentre era in strada nei pressi di via Redipuglia nella zona di Isola Sacra. L’impatto con la Smart non le ha lasciato scampo, la donna è morta sul colpo. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)