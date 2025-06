Tragedia a un matrimonio in Francia: sparano durante la festa, uccisa la sposa

(Adnkronos) –

Tragedia durante un matrimonio in Francia. Mentre si stavano celebrando le nozze di una coppia a Goult, nel Vaucluse, nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno, alcuni individui hanno aperto il fuoco uccidendo due persone, tra cui la sposa, e ferendone altre tre. A riferirlo è il giornale francese Le Figaro, che riporta come la sparatoria sia avvenuta intorno alle 4.30 del mattino in un villagio turistico della Provenza. Gli uomini, incappucciati, si sarebbero introdotti e avrebbero cominciato a sparare proprio quando gli sposi stavano lasciando la festa in automobile. Uno degli aggressori è stato investito dall’auto, rimanendo ucciso mentre la coppia stava cercando di fuggire. Fonti citate dai media francesi riportano come tra i feriti ci sarebbe un bambino di circa dieci anni, anche se non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. L’ipotesi principale su cui stanno lavorando gli inquirenti è quella di un regolamento di conti, con la gendarmeria di Marsiglia al lavoro per individuare i responsabili. Proprio le forze dell’ordine francesi hanno parlato di circa 28 persone “coinvolte”, ovvero il numero di persone che era ancora presente alla festa al momento dei fatti. Alla ricerca dei responsabili sta partecipando un’unità di 65 effettivi, tra cui un elicottero,. la sezione locale del GIGN (Gruppo nazionale di intervento della gendarmedia) e due squadre cinofile, oltre a un’unità giudiziaria di 30 investigatori, tra cui tre tecnici di identificazione criminale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)