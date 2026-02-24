14.4 C
martedì 24 Febbraio 2026
Tragedia al porto di Livorno: barca si ribalta, un morto

(Adnkronos) – Grave incidente nautico si è trasformato in tragedia nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, all’ingresso del porto di Livorno. Erano circa le 14.30 quando una pilotina, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata in mare, facendo finire in acqua l’uomo che si trovava a bordo.  

Secondo le prime informazioni non è escluso che l’imbarcazione possa aver urtato un’altra barca prima del rovesciamento. L’uomo sarebbe annegato prima che i soccorsi riuscissero a intervenire efficacemente. Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza della Misericordia. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 

