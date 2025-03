Tragedia alla festa di Carnevale, 22enne muore accoltellato a Nuoro

(Adnkronos) –

Tragedia di Carnevale in Sardegna, un ragazzo di 22 anni è stato ucciso con una coltellata a Bari Sardo. Marco Mameli, operaio 22enne di Ilbono, stava partecipando alla prima sfilata del Carnevale bariese 2025 quando nel paese in provincia di Nuoro è scoppiata una rissa. Il giovane è stato raggiunto da una coltellata al petto, che si è rivelata fatale. Un altro ragazzo è stato trasportato in ospedale e i carabinieri indagano per individuare tutte le persone coinvolte nella rissa e scoprire chi abbia ucciso il 22enne. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)