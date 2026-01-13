9.5 C
Tragedia familiare nel novarese, anziano spara alla moglie e si toglie la vita

REDAZIONE
(Adnkronos) – Tragedia familiare la scorsa notte a Cameri, nel novarese. Un uomo di 88 anni, secondo i primi accertamenti effettuati dai carabinieri, avrebbe sparato alla moglie 83enne, malata, e poi si sarebbe tolto la vita. A scoprire i corpi senza vita dei due anziani e a dare l’allarme, nella tarda mattinata, il figlio della coppia. L’arma utilizzata era regolarmente detenuta.  

Sul posto sono giunti i sanitari che non hanno potuto far altro che constatare i decessi alla base dei quali, secondo una prima ricostruzione compiuta dai carabinieri che stanno ancora facendo i rilievi per stabilire l’esatta dinamica della tragedia, ci sarebbe la malattia della donna. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

