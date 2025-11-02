Tragedia in Messico, incendio in negozio uccide 23 persone: bimbi tra le vittime

(Adnkronos) – Un fine settimana di festa si è trasformato ieri in tragedia per le famiglie del Messico nord-occidentale, quando un incendio ha avvolto un discount nel centro di Hermosillo, uccidendo almeno 23 persone e ferendone una decina. Questo fine settimana il Messico celebra il Giorno dei Morti con festeggiamenti in cui le famiglie onorano e ricordano i propri cari defunti.

“Ho ordinato un’indagine approfondita e trasparente per chiarire le cause dell’incidente”, ha dichiarato Alfonso Durazo, governatore dello stato di Sonora, dove si trova la città, in un video sui social media, aggiungendo che tra le vittime ci sono anche dei bambini.

La causa dell’incendio, ora domato, non è ancora chiara, sebbene alcuni media abbiano attribuito l’accaduto a un guasto elettrico. I funzionari comunali hanno affermato che il negozio, parte della popolare catena di discount Waldo’s, non è stato l’obiettivo di un attacco. Il capo dei vigili del fuoco della città ha affermato che si sta ancora indagando per stabilire se si sia trattato di un’esplosione.

