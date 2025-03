(Adnkronos) – Un uomo di 76 anni è morto questo pomeriggio dopo essere scivolato per una trentina di metri da un sentiero, mentre si trovava in montagna con altre persone, seguendo il sentiero che porta da cima Magnodeno in direzione Erve. I soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)