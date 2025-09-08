28.5 C
Firenze
lunedì 8 Settembre 2025
Tragedia nel vicentino, auto pirata travolge due ragazzini che passeggiano: morto 13enne

REDAZIONE
(Adnkronos) – E’ morto sul colpo, travolto da un’auto pirata, Stefano Angonese, ragazzino di 13 anni che ieri sera stava passeggiando insieme a un amico a Tortima, in località Lusiana Conco, nell’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza. Stava camminando sul ciglio della strada con un coetaneo, che è rimasto lievemente ferito, quando una macchina sopraggiunta alle loro spalle li ha travolti per poi scappare.  L’impatto è stato fatale per il 13enne. I sanitari, giunti sul posto, hanno solo potuto constatarne il decesso mentre hanno prestato le prime cure all’amico, trasportato poi all’ospedale di Asiago in stato di choc. Sul posto i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e stanno cercando di raccogliere le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire al pirata della strada. Al vaglio anche alcuni pezzi dell’auto, rinvenuti dai militari sull’asfalto.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

