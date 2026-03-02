Tram deragliato a Milano, conducente indagato per disastro ferroviario

(Adnkronos) –

Indagato per disastro ferroviario il conducente del tram della linea 9 deragliato

a Milano, in viale Vittorio Veneto, il 27 febbraio. Un atto dovuto che gli consentirà di nominare propri consulenti e partecipare agli accertamenti tecnici dell’inchiesta.

L’ipotesi di reato è contenuta nella relazione inviata dalla Polizia locale di Milano alla pm Elisa Calanducci che coordina le indagini sull’incidente che ha coinvolto un mezzo Atm (società non indagata). Nell’incidente hanno perso la vita due passeggeri, Ferdinando Lavia e Abodu Karim Tourè, e alcune decine di persone sono rimaste ferite, alcune delle quali ancora in gravi condizioni.

Perquisita intanto oggi la sede Atm di via Monte Rosa a Milano. Gli agenti della Polizia locale stanno eseguendo, su richiesta della pm Elisa Calanducci, un decreto di sequestro della documentazione tecnica relativa al Tramlink e delle comunicazioni di venerdì pomeriggio, giorno dell’incidente, tra il conducente del tram e la centrale operativa Atm.

“Mi sono sentito male, ho avuto un malore”, aveva spiegato il conducente del tram subito dopo l’incidente. L’uomo, portato in ospedale, è stato sottoposto agli accertamenti di rito.

L’uomo ha una lunghissima esperienza da tranviere. Sessant’anni, ne ha trascorsi 34 da dipendente di Atm. Conduce in particolare i tram della linea 31 e 9, proprio quella su cui è avvenuto l’incidente. Un tratto di strada quello tra piazza della Repubblica e Porta Venezia, con lo scambio a metà per consentire ai tram della linea 33 di girare a sinistra in via Lazzaretto, che il sessantenne conosce alla perfezione. Poco prima dell’incrocio in cui è avvenuto l’incidente, però, il tranviere ha saltato la fermata di viale Vittorio Veneto. Così il tram non ha perso velocità e, infilandosi nello scambio per Lazzaretto, è deragliato.

