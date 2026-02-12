11.6 C
Firenze
giovedì 12 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trapiantato cuore danneggiato a un bimbo di 2 anni. Il legale della famiglia “corsa contro i tempo per salvarlo”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Non ci sono significative novità rispetto a ieri sera, la famiglia attende la chiamata del Centro nazionale trapianti per un nuovo cuore, il bambino si trova ai primi posti della lista. E’ una corsa contro il tempo, dobbiamo solo sperare arrivi in tempo”. Così all’Adnkronos Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia del bimbo di due anni e tre mesi, affetto da una grave malformazione cardiaca e ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, destinatario di un cuore arrivato da Bolzano lo scorso 23 dicembre poi rivelatosi inutilizzabile.  

“Ottenere al momento la cartella clinica del paziente non è possibile, ci sono indagini in corso, il pm non ci darà mai il nullaosta prima della discovery degli atti”, aggiunge il legale. “Poi ci sono vari rumours sulla responsabilità di quanto accaduto, ma ci sarà poi modo… Ora la priorità di tutti è che arrivi l’organo per salvare il bambino”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.6 ° C
12.8 °
10.5 °
76 %
3.6kmh
75 %
Gio
13 °
Ven
14 °
Sab
10 °
Dom
13 °
Lun
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1450)ultimora (1282)sport (72)Eurofocus (56)demografica (40)carabinieri (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati