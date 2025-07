Trasportava 64 chili di droga per oltre 13 milioni di euro: arrestato

(Adnkronos) –

A bordo di un tir stava trasportando circa 64 chili di cocaina. In manette è finito un trentenne di origini campane, fermato per un controllo dai militari della Compagnia Pronto Impiego di Catania in servizio 117, in collaborazione con un’unità cinofila. La reazione nervosa del guidatore ha convinto le fiamme gialle a effettuare una perquisizione approfondita e all’interno del semirimorchio, abilmente nascosti tra il fondo e le pedane della merce, sono stati rinvenuti 2 borsoni di colore scuro contenenti panetti di cocaina mentre all’interno del cassettino porta oggetti della motrice, in aggiunta, è stata rinvenuto un grammo di hashish e 800 euro in contanti. I baschi verdi etnei hanno quindi proceduto al sequestro della droga, verosimilmente destinata a rifornire le piazze di spaccio della provincia, del tir, del denaro e all’arresto, in flagranza di reato, del conducente, la cocaina una volta venduta al dettaglio avrebbe fruttato proventi illeciti per oltre 13 milioni di euro. L’uomo si trova ora in carcere. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)