lunedì 10 Novembre 2025
Trasporti, ass. Lucente: "15 miliardi in rete ferroviaria in vista delle Olimpiadi"

(Adnkronos) – “La Lombardia rappresenta il 30% del trasporto nazionale, qui viaggiano oltre 3400 treni al giorno. Vogliamo essere pronti per affrontare le Olimpiadi. C’è stato un investimento importante dal punto di vista infrastrutturale: 15 miliardi di fondi spesi per la rete ferroviaria. Siamo convinti che saremo in grado di offrire un buon servizio”. 

Così Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, intervenendo agli Stati generali dei trasporti, l’evento dedicato al futuro della mobilità, in svolgimento a Milano, presso l’auditorium Testori di Palazzo Lombardia. L’incontro è promosso dall’assessorato rappresentato da Lucente e organizzato in collaborazione con Fnm. 

Durante l’evento, l’assessore si è soffermato sulle priorità di Regione Lombardia riguardo al trasporto pubblico locale (tpl) specificando che le priorità sono due: “La riforma della legge 6/2012 – Disciplina del settore dei trasporti – che sta per approdare anche in Consiglio regionale e la bigliettazione digitale, affinché entro il 2028 diventi un sistema integrato su tutta la Regione”. 

L’assessore ha poi illustrato un’importante novità in concomitanza al cambio orario ferroviario di dicembre 2025, frutto del protocollo siglato con Piemonte e Liguria a fine luglio, finalizzato a migliorare e integrare i collegamenti tra i tre territori: “Raddoppieremo l’offerta ferroviaria tra Milano e Genova, attiveremo la nuova relazione Milano–Novi Ligure (AL), prolungheremo i servizi fino ad Asti”, fa sapere. 

