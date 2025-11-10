15.2 C
Trasporti, Caradonna (Fnm): “Per le Olimpiadi Trenord ha raddoppiato i treni”

(Adnkronos) – “Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali i tavoli tematici sono operativi quasi settimanalmente. Stare seduti a un tavolo e guardarsi negli occhi può fare la differenza e a questi incontri non partecipano solo i massimi vertici, ma anche le persone che poi operano sul territorio. Trenord ha raddoppiato la presenza di treni e in quei giorni avremo un servizio di quasi 24 ore da Milano fino a Tirano”. Sono le parole di Fulvio Caradonna, consigliere delegato di Fnm Spa, intervenuto agli Stati generali dei trasporti, l’evento dedicato al futuro della mobilità in svolgimento a Milano, presso l’auditorium Testori di Palazzo Lombardia. L’incontro, organizzato in collaborazione con Fnm e Regione Lombardia e aperto dai saluti del governatore Attilio Fontana, è stato una preziosa occasione di confronto tra istituzioni, imprese e territori. 

Caradonna spiega poi come avverrà il trasporto per chi vuole seguire le Olimpiadi: “Bus for Fun, una delle nostre aziende specializzata nei grandi eventi, gestirà tutto il sistema dei pullman che porteranno nelle varie realtà sciistiche per persone arrivate in treno a Tirano. Questo perché i treni non arrivano a Bormio e perché le strade non permettono la circolazione libera verso quelle realtà”. 

“L’esperienza di Milano-Cortina ci deve portare sempre più a lavorare con gli stakeholder per ottenere un obiettivo comune che è quello di portare la gente ad utilizzare meno magari l’autovettura e utilizzare più il servizio pubblico”. 

Infine grande attenzione all’accessibilità e alla disabilità: “È istituito un punto di raccolta a Milano dove le persone con disabilità possono comunicare la loro presenza sui treni. Verranno accompagnate, arriveranno a Tirano dove del personale specializzato li accompagnerà in questo percorso di abbattimento delle barriere architettoniche fino a dei pulmini appositamente attrezzati che potranno essere utilizzati per arrivare nelle varie realtà sciistiche”. 

