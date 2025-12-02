12.4 C
Trasporti, Deidda: “Riforme condivise e cantieristica europea al centro dell’azione”

(Adnkronos) – “Questi appuntamenti sono per noi politici importanti. Recentemente eravamo nella sede di Alis per gli Interporti, non veniamo qui a dire che abbiamo fatto tutto, ci attendono ancora molte sfide. Qualunque riforma che porteremo avanti in Parlamento sarà condivisa con voi, forse non sempre saremo d’accordo, ma non potrete mai dire che vi è calata dall’alto”. Lo ha dichiarato Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, durante l’Assemblea Generale Alis, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. 

Deidda ha poi evidenziato l’importanza di aziende che premiano la modernizzazione, per poi collegarsi al prossimo provvedimento che riguarda la cantieristica europea: “Possiamo produrre in Europa e, soprattutto, possiamo produrre in Italia, è una battaglia che stiamo portando avanti e lo faremo anche grazie ad Alis”. 

© Riproduzione riservata

