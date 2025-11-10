15.2 C
Firenze
lunedì 10 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trasporti, G. Sala: “Mobilità sostenibile a Milano non capriccio, ma scelta politica che rivendico”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “La politica è chiamata a fare delle scelte e io rivendico quelle fatte per la mobilità sostenibile a Milano”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo agli Stati Generali dei Trasporti, in corso a Milano. “Qualcuno -dice Sala- può anche ridicolizzare i nostri sforzi, ma otterrà il risultato che noi continueremo su questa strada, con più determinazione e buonsenso”.  

E aggiunge: “Tra un anno e mezzo ci saranno le elezioni a Milano; se qualcun altro vincerà e vorrà cancellare tutto il percorso fatto sarà libero di farlo, ma i nostri sforzi sulla mobilità sostenibile non sono stati e non sono un capriccio”. Piuttosto, avverte, “quello che dobbiamo continuare a fare è ragionare sulle cose, affrontare le questioni”.  

“Quando Attilio Fontana (il presidente della Regione Lombardia, ndr) parla delle problematiche europee sull’auto io lo seguo e ci ragiono perché è evidente che bisogna trovare una sintesi; ideologicamente non si va da nessuna parte. Ma dobbiamo avere in testa che siamo tutti sufficientemente deboli, politicamente e anche in funzione della disponibilità dei fondi, e o facciamo le cose assieme oppure facciamo un errore clamoroso”.  

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
15.2 ° C
15.8 °
13.8 °
61 %
1.5kmh
0 %
Lun
14 °
Mar
17 °
Mer
18 °
Gio
16 °
Ven
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1520)ultimora (1410)sport (65)demografica (45)attualità (20)campionato (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati