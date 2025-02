Trasporti, Giaconia (Trenitalia): “Portiamo avanti il progetto del biglietto digitale regionale”

(Adnkronos) – “Nel 2025 arriveranno altri 100 treni nuovi che si aggiungono ai 500 arrivati fino all’anno scorso e nel 2027 ci sarà il completamento di tutta la flotta regionale rinnovata ad oltre l’80% con treni di ultima generazione. Stiamo anche portando avanti progetti di innovazione come il biglietto digitale regionale che permetta ai nostri clienti di acquistare il biglietto comodamente da casa, poter cambiare il treno a un minuto dalla partenza potendolo acquistare in formato digitale anche in biglietteria. È una modalità che si aggiunge al cartaceo e offre ai clienti la possibilità di essere aggiornati durante il viaggio e se il treno dovesse ritardare oltre un certo livello avere l’indennità da ritardo in maniera automatica”. Lo afferma Maria Annunziata Giaconia, direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia, in occasione del punto stampa organizzato da Fs all’edizione 2025 del Bit a Milano, la più importante manifestazione in Italia per l’innovazione nel settore dei viaggi e del turismo, per discutere delle novità inerenti al servizio Regionale e Intercity di Trenitalia. Le novità, però, non si fermano: “Già dall’anno scorso abbiamo sperimentato la modalità di acquisto tap-in tap-out appoggiando la carta di credito sulle nostre obliteratrici – prosegue Giaconia – Vogliamo anche sperimentare un ulteriore modalità di acquisti, cioè il tap in virtuale con il gps. Bisogna capire la complessità del progetto, rispetto alle metropolitane non abbiamo la tariffa fissa e abbiamo dovuto sperimentare quello sviluppo tecnologico che consentisse di poter individuare la tariffa migliore del proprio percorso”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)