martedì 9 Dicembre 2025
Trasporti, Gibelli (Fnm): “Info point cantieri filo diretto con utenti”

(Adnkronos) – “È importantissimo che i viaggiatori conoscano bene tutte le informazioni che riguardano il nostro mondo.  

L’infopoint è una relazione stretta con loro, sia per dare informazioni che per raccogliere suggerimenti sull’evoluzione della mobilità nella nostra città”. 

Sono le parole del presidente di Fnm, Andrea Gibelli, intervenuto oggi a Milano all’inaugurazione dell’Info point Cantieri di Ferrovienord – Gruppo Fnm, nella stazione di Milano Cadorna. Lo spazio dedicato ai cantieri ferroviari sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 per offrire informazioni sulle attività di manutenzione e sviluppo della rete ferroviaria lombarda. 

“In un periodo in cui si sta svolgendo un’intensa attività di potenziamento e manutenzione straordinaria della rete, resa possibile grazie a Regione Lombardia – riprende Gibelli – è importante favorire il più possibile occasioni di informazione e di consapevolezza sui processi di trasformazione in atto, che sono fondamentali per lo sviluppo della mobilità lombarda”, conclude. 

 

economia

