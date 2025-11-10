15.2 C
Trasporti, La Russa: “Serve pressing al governo per fondi tpl Lombardia, io darò una mano”

(Adnkronos) – “Io credo che ci sia bisogno di un pressing al governo perché capisca che i trasferimenti a favore della Lombardia devono essere almeno pari a quelli della Campania. Io darò una mano”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine degli Stati Generali dei Trasporti, in corso a Milano, riferendosi alla necessità di fondi per il trasporto pubblico locale in Lombardia. “Mi rivolgo -aggiunge- al presidente di una delle più importanti commissioni parlamentari, Marco Osnato (la commissione finanze, ndr), perché capisca che i trasferimenti a favore della Lombardia devono essere almeno pari a quelli della Campania”.  

economia

