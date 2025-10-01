18.4 C
Trasporti, Lucente (Regione Lombardia): “Treno a idrogeno in esercizio da giugno 2026”

(Adnkronos) – “A giugno 2026 avremo il treno a idrogeno in esercizio: partiremo con i 100 chilometri della tratta Brescia-Iseo-Edolo, ma l’obiettivo è estendere questo modello ad altre parti della Lombardia e poi esportarlo in Italia e in Europa”. Lo ha detto l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Franco Lucente, intervenendo al convegno di Asstra, l’Associazione delle aziende di trasporto pubblico locale, a Expo Ferroviaria 2025. 

“Il rotabile è pronto già da un anno – ha ricordato – ora serve completare il quadro infrastrutturale e autorizzativo. Siamo i primi in Europa a portare un treno a idrogeno in esercizio, un vanto per la Lombardia e per tutto il Paese”. 

Lucente ha quindi sottolineato il valore ambientale della svolta: “Il treno è il mezzo più sostenibile che esista: con l’idrogeno le emissioni sono praticamente pari a zero. Dopo due anni di dibattito e confronto abbiamo dimostrato la sicurezza del modello: oggi possiamo dire che sarà un successo da replicare”, conclude. 

 

economia

