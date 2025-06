Trasporti, Morelli: “Con stazioni rifornimento idrogeno passo verso neutralità tecnologica”

(Adnkronos) – “La prima di cinque stazioni di rifornimento per veicoli alimentati a idrogeno, presentata oggi, segna un passo importante verso lo sviluppo di una mobilità che sfrutti una diversa fonte energetica a emissioni zero, nel segno della neutralità tecnologica”. Lo dice il sottosegretario di Stato, Alessandro Morelli, intervenendo all’inaugurazione dell’impianto ad idrogeno per autotrazione presentato oggi da Fnm e Milano Serravalle, società di regione Lombardia. “La filiera dell’idrogeno – aggiunge il sottosegretario – è sostenibile senza dipendere dalle terre rare su cui la Cina detiene un forte vantaggio competitivo. All’ambientalismo ideologico dei l’Europa che vorrebbe imporre lo stop alle auto diesel Euro 5 in Lombardia, provvedimento che il governo è impegnato a bloccare, rispondiamo con azioni concrete verso una mobilità del futuro più sostenibile”. Il sottosegretario rilancia dunque uno dei più importanti cavalli di battaglia della Lega perché “bisogna costruire la mobilità del futuro, senza però scaricarne i costi sulle spalle di chi ogni giorno deve andare al lavoro e non ha alternative reali. E senza colpire il diritto al lavoro, alla mobilità, alla vita quotidiana”, conclude. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)