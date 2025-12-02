12.4 C
Trasporti, Soldà (Adecco): “Rigenerazione urbana decisiva, serve anagrafe nazionale siti”

(Adnkronos) – “Il tema della rigenerazione urbana, oggi molto dibattuto e oggetto anche della scrittura di una legge nazionale, può realmente cambiare il modo in cui le città vengono vissute. Parliamo di un processo che richiede coordinamento e strumenti aggiornati: esistono anagrafi dei siti inquinati a livello locale, ma manca un’anagrafe nazionale in grado di offrire una mappatura univoca e completa del fenomeno. Senza questa base informativa, il rischio è procedere in modo disomogeneo, rallentando interventi strategici”. Lo ha dichiarato Claudio Soldà, vicepresidente public affairs & CSR di The Adecco Group Italia, nel corso del talk ‘Innovazione, sicurezza e coesione sociale per l’Italia che investe nel futuro’ durante l’Assemblea Generale Alis, presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma. 

