Trasporti, Terzi (Regione Lombardia): “H2Iseo modello di innovazione e sostenibilità”

mercoledì 1 Ottobre 2025
(Adnkronos) – “Il progetto H2Iseo non è solo la trasformazione di una linea ferroviaria da diesel a idrogeno, ma un investimento complessivo sulla Val Camonica, che guarda a un futuro di innovazione e sostenibilità”. Lo ha detto l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche della Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, intervenendo al convegno di Asstra ‘I 200 anni della ferrovia moderna: dal vapore all’idrogeno’, a Expo Ferroviaria 2025. 

“Abbiamo creduto convintamente a un progetto complesso, finanziato da Regione Lombardia e Pnrr, che non riguarda soltanto i treni – ha spiegato – ma anche la produzione, lo stoccaggio e il rifornimento di idrogeno, con potenziali ricadute per tutto il trasporto pubblico, dagli autobus fino alle auto. È un piano che vale centinaia di milioni di euro e che potrà dare ulteriore sviluppo a un territorio già dinamico come la Val Camonica”. 

Terzi ha poi ricordato le richieste avanzate al Ministero: “Servono incentivi per contenere i costi ancora elevati dell’idrogeno e finanziamenti per le infrastrutture. La Lombardia si candida a trainare le altre Regioni, in Italia e in Europa, nei progetti di innovazione e sperimentazione”. 

