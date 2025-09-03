Travolta e investita da un camion: morta sul colpo donna nel Verbano

(Adnkronos) –

Travolta e investita da un camion. È accaduto poco fa a Domodossola, nel Verbano Cusio Ossola. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion ha investito una donna sulla settantina. Sul luogo dell’incidente sono giunti i sanitari del 118 ma ogni tentativo di salvare la donna sono risultati vani, la vittima è morta sul posto. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi dell’accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)