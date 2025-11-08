Travolta e uccisa sulle strisce nel Bolognese, muore a 18 anni

(Adnkronos) – E’ morta sul colpo, dopo essere stata travolta da un’auto, mentre attraversava sulle strisce, vicino casa, a Pieve di Cento, nel Bolognese. Il tragico incidente ieri intorno alle 18: la vittima, una studentessa 18enne, a quanto riporta il Resto del Carlino, si chiamava Ilaria Zannarini. Al volante dell’auto che l’ha investita un 78enne, che ha subito fermato il veicolo.

Il sindaco di Pieve di Cento: “Sconvolti, due famiglie distrutte”

“Non posso che essere sconvolto” dice all’Adnkronos il sindaco di Pieve di Cento, Luca Borsari. “Come sindaco, credo di parlare a nome di tutta la comunità, dicendo che dobbiamo trovare assolutamente un modo per stare vicino a questa famiglia. Penso siano dei drammi così devastanti, che si veda anche la forza e il valore di essere comunità. Ho cercato la famiglia, ma ho parlato con parenti, non direttamente con i genitori, perché voglio che questo avvenga quando sono pronti loro. Anche la famiglia di chi ha investito questa ragazza è distrutta”.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)