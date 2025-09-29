19.5 C
Firenze
lunedì 29 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Travolto da auto pirata mentre porta a spasso il cane, 60enne muore nell’Aretino

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Travolto e ucciso da un’auto pirata mentre portava a spasso il cane: è morto così, nella serata di oggi, un uomo di 60 anni nei pressi dell’incrocio tra la Strada Regionale 71 e via Fosse Ardeatine a Terontola, frazione del comune di Cortona (Arezzo). Deceduto anche l’animale. L’auto coinvolta si è data alla fuga e sono in corso serrate ricerche da parte dei carabinieri. La tragedia si è consumata poco prima delle 20. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo stava camminando insieme al suo cane lungo la Sr71 quando è stato improvvisamente investito da un veicolo in transito. L’impatto è stato violentissimo e per entrambi non c’è stato nulla da fare. Subito è scattato l’allarme: la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Cortona, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. All’arrivo dei soccorsi, l’uomo era già privo di vita. Anche il cane è morto sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie dei carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini per risalire all’identità del conducente dell’auto pirata, che dopo l’impatto ha proseguito la marcia senza prestare soccorso. Le forze dell’ordine stanno acquisendo immagini dalle telecamere di videosorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze utili. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
19.5 ° C
19.8 °
17.3 °
64 %
3.1kmh
20 %
Lun
18 °
Mar
24 °
Mer
20 °
Gio
17 °
Ven
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (13)Serie C (12)campionato (11)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Gaza (11)carabinieri (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati