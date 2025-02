Travolto da onda, turista italiano muore in Portogallo

(Adnkronos) – E’ stato ritrovato in mare il cadavere dell’italiano di 36 anni, scomparso sabato dopo essere stato travolto da un’onda, mentre camminava sul molo di Foz do Douro, una delle spiagge più famose di Porto. Lo ha riferito la stampa portoghese, precisando che il corpo è stato ritrovato da alcuni pescatori al largo di Vila Cha. Sabato alcuni passanti avevano lanciato l’allarme, dopo aver visto un uomo cadere in mare nei pressi del faro di Felgueiras. Subito sul posto erano iniziate le ricerche con squadre di sommozzatori e un elicottero. L’uomo, secondo le autorità locali, era con una coppia di amici lungo il molo, nonostante i cartelli che avvisassero del pericolo, quando è stato “travolto da un’onda” ed è caduto in acqua. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)