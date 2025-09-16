Travolto da un muletto a Vigonovo, morto 61enne

(Adnkronos) – Incidente sul lavoro a Vigonovo, nel Veneziano, dove un uomo di 61 anni è morto ieri sera dopo essere arrivato in condizioni critiche all’ospedale di Mestre. Stefano Bottaro, come riporta ‘il Gazzettino’, è stato schiacciato da un transpallet a batteria cadutogli addosso dal rimorchio di un camion all’interno di una ditta di autotrasporti, la Mc Traspel. Ad accorgersi dell’incidente sono stati i compagni di lavoro dell’uomo che hanno immediatamente attivato i soccorsi. Il 61enne è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale dell’Angelo di Mestre in condizioni disperate ed è deceduto poco dopo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)