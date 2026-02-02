7.1 C
Firenze
lunedì 2 Febbraio 2026
Travolto dal cemento, muore operaio in azienda in provincia di Roma

REDAZIONE
(Adnkronos) – Travolto dal cemento all’interno della Buzzi Unicem di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, è morto nel pomeriggio un operaio di 55 anni. Secondo le informazioni raccolte dalla Cgil e la Fillea Cgil di Roma e Lazio, congiuntamente alla Cgil e alla Fillea Cgil di Rieti Roma Est Valle dell’Aniene “il lavoratore, dipendente di una ditta esterna, sarebbe rimasto travolto dal materiale grezzo durante le operazioni di pulizia dei silos”.  

Una dinamica su cui, dichiarano i sindacalisti in una nota, “ci aspettiamo si faccia al più presto chiarezza, per accertare le responsabilità e capire come sia potuto accadere un episodio del genere. Dall’inizio dell’anno è la terza vittima del lavoro accertata nel Lazio e, ancora una volta, nella filiera degli appalti. È inaccettabile che il lavoro continui a essere causa di morte e sofferenza per chi per vivere deve lavorare e per i loro familiari, a cui siamo vicini ed esprimiamo tutto il nostro sostegno. Continueremo a mobilitarci per fermare questa strage e affinché le istituzioni facciano la loro parte, a partire dall’attuazione del piano regionale sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

