Travolto e schiacciato da lastra di ferro, morto ingegnere nel Milanese

(Adnkronos) – E’ morto l’ingegnere di 57 anni rimasto schiacciato questa mattina da una lastra di ferro all’interno di una ditta a Cambiago, nel Milanese. Mancavano pochi minuti alle 8 quando l’uomo, Craiu Dinu Florian, originario della Romania e residente a Treviglio (Bergamo) è stato investito da una pesante lastra di ferro all’interno dello stabilimento siderurgico, che si occupa della costruzione di cassoni per mezzi pesanti. 

Per liberare Florian è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Treviglio. Il 57enne, in condizioni disperate, è stato poi trasportato dal 118 all’ospedale di Verdellino, nella Bergamasca, dove ne è stata dichiarata la morte. 

Nell’incidente è rimasto ferito a un braccio anche un 54enne rumeno, portato all’ospedale di Vimercate. Sul luogo dell’incidente, le cui cause sono al vaglio dei tecnici di Ats, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pioltello. 

