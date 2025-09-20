26.3 C
Firenze
sabato 20 Settembre 2025
Tre suore 80enni in fuga, evasione e ritorno a casa: “Non ci fermeranno”

(Adnkronos) –
Tre suore ultraottantenni in fuga dalla casa di riposo. L”impresa’ di 3 anziane religiose fa il giro del mondo e conquista spazio sui media internazionali. Le protagoniste della vicenda in Austria sono suor Bernardette, 88 anni, suor Regina, 86, e suor Rita, la più giovane del trio con i suoi 82 anni. Le monache sono le ultime 3 inquiline del convento Kloster Goldenstein a Elsbethen, alle porte di Salisburgo. Alla fine del 2023, nonostante la loro opposizione, sono state costrette a lasciare la struttura e sono state trasferite in una casa di riposo. “Nessuno ci ha chiesto niente. Avevamo il diritto di rimanere nel convento fino alla fine dei nostri giorni”, le parole di suore Bernardette. Quindi, la fuga ha preso forma e le 3 suore hanno riconquistato la loro ‘casa’ poche settimane fa. Come? Con l’aiuto di ex studenti, che hanno frequentato la scuola ospitata per decenni dal convento, e con il contributo determinante di un fabbro. “Sono felice di essere a casa. Nell’altra struttura stavo sempre male”, il racconto di suor Rita. Il rientro nel convento, privo di acqua o energia elettrica, non è stato semplice. La struttura della scuola, che opera normalmente, è sempre rimasta perfettamente efficiente. L’istituto è stato aperto nel 1877 come scuola esclusivamente femminile e tra le sue alunne può vantare anche l’attrice Romy Schneider. Dal 2017 ha aperto anche ai ragazzi. Le 3 suore hanno tutte insegnato nella struttura prima di ritirarsi. 
Ora, sono tornate a casa. L’Arcidiocesi di Salisburgo non è propriamente contenta per il comportamento “totalmente incomprensibile” delle religiose, che sono in condizioni di salute precarie e hanno scelto di vivere in locali non idonei. La comunità, però, è intervenuta con azioni sinora determinanti: energia elettrica e acqua sono tornate nel convento, vengono consegnate viveri e beni necessari, le suore ricevono anche le visite di medici che monitorano le condizioni delle fuggiasche. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

