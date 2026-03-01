15.2 C
Firenze
domenica 1 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tredici Pietro, il retroscena con papà Gianni: “Non voleva duettare con me”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Tredici Pietro ha raccontato un simpatico retroscena con papà Gianni Morandi. Il cantante ospite oggi da Mara Venier a ‘Domenica In- Speciale Sanremo’ ha parlato dell’emozione di duettare con il padre sul palco del Festival nella serata delle cover, dove Tredici Pietro ha scelto di cantare ‘Vita’, storico brano di Lucio Dalla e appunto, del papà Gianni. 

“È il mio brano preferito del repertorio discografico di mio padre. Ho comunque preso le distanze, ho voluto fare un mio percorso personale, al Festival ci sono arrivato con le mie mani”, ha raccontato l’artista che ha considerato la sua performance come un “omaggio, non sarebbe stato giusto non onorare la carriera di mio padre”.  

Ma Gianni Morandi non ha accettato subito la proposta del figlio: “Tutta la vita che scappi da me, tu sei matto, ti danno del raccomandato, poi ti rovini”, ha raccontato Tredici Pietro imitando la voce di Morandi. 

Poi l’ha convinto: “Io gli ho detto ‘voglio cantare con te perché questa esperienza la terrò come un tatuaggio, per sempre nel mio cuore”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.2 ° C
15.8 °
13.2 °
60 %
2.1kmh
40 %
Dom
14 °
Lun
17 °
Mar
19 °
Mer
16 °
Gio
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1477)ultimora (1335)sport (68)Eurofocus (45)demografica (29)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati