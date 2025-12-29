6.2 C
Firenze
lunedì 29 Dicembre 2025
Trema il Perù, terremoto 6.0 nella regione di Ancash: almeno 25 feriti

REDAZIONE
(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6.0 ha causato almeno 25 feriti sabato sera in Perù, nella regione di Ancash a nord di Lima. Lo hanno riferito ieri le autorità il ministero della Salute del Paese. Il terremoto si è verificato sabato alle 21,51 al largo della città portuale di Chimbote, hanno precisato le autorità. Ha causato “25 feriti, di cui 12 ricoverati in ospedale e 13 dimessi”. 

A Chimbote, città di mezzo milione di abitanti a nord della capitale, il principale ospedale è stato danneggiato, così come alcune scuole e diverse abitazioni, secondo le immagini diffuse dai media locali. Sui social network, diversi video mostrano edifici danneggiati e oggetti sparsi sul pavimento dei supermercati. 

Il Perù, che conta 34 milioni di abitanti, si trova sulla cintura di fuoco del Pacifico, che registra la più alta attività sismica al mondo e si estende dalla costa occidentale dell’America fino all’Asia orientale. Nel 1970 il Paese fu colpito da uno dei terremoti più devastanti degli ultimi 100 anni, con 67.000 morti nella regione di Ancash. 

