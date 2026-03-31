Treni alta velocità Roma-Firenze, stop nel weekend 11-12 aprile: cosa succede e perché cambia tutto

(Adnkronos) – Stop alla circolazione ferroviaria su una delle tratte più trafficate d’Italia: da sabato 11 aprile a domenica 12 aprile la linea Alta Velocità Roma-Firenze si ferma per lavori tecnologici. Una notizia che riguarda migliaia di viaggiatori e che avrà effetti anche nei giorni successivi.

La sospensione riguarda la linea gestita da Rete Ferroviaria Italiana e scatterà dalla mezzanotte di sabato 11 aprile alle 15 di domenica 12 aprile sulla linea AV, con uno stop anticipato sulla linea convenzionale tra Orte e Roma Tiburtina già dal pomeriggio di sabato.

Nello specifico: dalla mezzanotte di sabato 11 aprile alle ore 15 di domenica 12 aprile interruzione della tratta Rovezzano-Settebagni (Roma-Firenze AV) dalle ore 14 di sabato 11 aprile alle ore 5 di domenica 12 aprile interruzione della tratta Orte-Roma Tiburtina (Roma-Firenze convenzionale).

Durante queste ore nessun treno potrà circolare sulla direttrice principale tra Roma e Firenze. Prevista una forte riduzione dei collegamenti con soluzioni di spostamento alternative percorrendo la linea Tirrenica.

La circolazione riprenderà domenica pomeriggio, ma con limitazioni: ci saranno meno treni disponibili, con allungamenti dei tempi di viaggio per i treni che percorreranno la linea convenzionale alternativa a quella alta velocità. I collegamenti saranno visibili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie

Disagi previsti anche lunedì 13 aprile, mentre il ritorno alla normalità per i treni AV, Intercity e Regionali è fissato per martedì 14 aprile.

Alla base dello stop c’è l’attivazione dell’ERTMS, il più avanzato sistema europeo per il controllo della circolazione ferroviaria. Si tratta di una tecnologia che migliora la sicurezza e la puntualità, aumenta la capacità della rete, riduce i costi di manutenzione.

L’intervento completa l’adeguamento dell’intera linea AV Roma-Firenze, in particolare nel tratto Orvieto-Settebagni.

L’operazione rientra in un piano più ampio di modernizzazione della rete ferroviaria italiana, con 147 milioni di euro investiti, finanziamenti anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, obiettivo di estendere la tecnologia ERTMS su migliaia di chilometri entro il 2026

Chi deve viaggiare in quei giorni dovrà controllare i collegamenti aggiornati sui canali ufficiali, considerare tempi più lunghi e valutare percorsi alternativi. I sistemi di vendita sono infatti in aggiornamento e mostrano solo i treni disponibili con le modifiche.

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