(Adnkronos) –

Dieci milioni di euro al Pd dal 2×1000. Oltre 5,5 milioni a Fratelli d’Italia, quasi 3 milioni al M5S. Sono i dati dei contributi prodotti dalle dichiarazioni dei redditi del 2024 (anno di imposta 2023): 2,053 milioni di contribuenti (il 4,89% dei contribuenti) hanno indicato di destinare il 2 per mille dell’Irpef ai partiti politici. Questo meccanismo ha portato all’attribuzione di fondi per 29,79 milioni ai partiti politici. Nelle dichiarazioni redditi del 2023 (anno di imposta 2022) erano stati 1,74 mln contribuenti che avevano fatto questa scelta per un totale di 24,058 mln di euro. E’ quanto emerge dai dati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze. Il 30,62% dei 2.053.648 contribuenti che hanno indicato la destinazione del 2 per mille hanno scelto il Pd che così riceve 10.286.158 euro (8,1 milioni con le dichiarazioni 2023 – redditi 2022). Seguono Fratelli d’Italia con il 18,62% delle preferenze che incassa 5.658.481 euro (4,8 milioni con le dichiarazioni 2023 – redditi 2022), M5S con l’11,65% delle preferenze a cui spetta 2.739.399 euro (1,853 milioni nell’anno precedente) ; Sinistra Italia con il 5,47% a cui spetta 1.422.458 euro (816.244 euro), Lega per Salvini Premier con il 4,41% delle preferenze a cui spetta 1.156.933 euro (1,106 milioni). —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)