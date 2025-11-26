8.5 C
Trentini in carcere in Venezuela, gli eurodeputati: “Chiediamo atto di umanità, sia liberato”

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Trentanove eurodeputati del Pd, di Avs, del M5S e di Fratelli d’Italia hanno sottoscritto un appello al governo del Venezuela perché compia un “atto di umanità”, liberando l’operatore umanitario italiano Alberto Trentini, rinchiuso nelle carceri del Paese latinoamericano da oltre un anno. “Crediamo che la ricerca costante della pace e della distensione, la protezione della vita umana, il rifiuto di ogni escalation – scrivono – siano un patrimonio condiviso anche dai popoli dell’America Latina e da quello venezuelano”. 

“In questo spirito, uno spirito che guarda alla pace come orizzonte comune, rivolgiamo un appello alle autorità della Repubblica Bolivariana del Venezuela – continuano – con rispetto per la sovranità del Paese, ma con altrettanta fermezza nel richiamare i valori universali dei diritti umani, chiediamo un atto di umanità: la liberazione di Alberto Trentini”. 

Sarebbe “un gesto di clemenza e di apertura” che, “in questo momento segnato da tensioni regionali e da minacce di escalation militare nelle aree vicine alle coste venezuelane, avrebbe un significato profondo. Sarebbe percepito come un segnale di volontà dialogante, un contributo alla costruzione di un clima più sereno e cooperativo, un passo che risponde a un appello di pace con un gesto concreto di pace”. 

© Riproduzione riservata

