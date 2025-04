Treviso, licenziata la maestra d’asilo con il profilo su Onlyfans

(Adnkronos) – Elena Maraga, la maestra d’asilo con un profilo su Onlyfans, ieri è stata ufficialmente licenziata dall’asilo cattolico di Varago di Maserada (Treviso) in cui lavorava. A confermarlo la stessa insegnante e bodybuilder, ospite della trasmissione La Zanzara su Radio 24, che ha raccontato di aver ricevuto, proprio ieri, la raccomandata in cui l’asilo la licenziava “per giusta causa”, essendo stato “incrinato il rapporto di fiducia”. L’insegnante d’asilo “molto probabilmente” impugnerà il licenziamento che ritiene “ingiusto”. La 29enne ha raccontato anche di aver scoperto nel frattempo com’è nato tutto: “Il padre di un mio alunno, bambini che hanno due-tre anni, si è iscritto al mio canale Onlyfans e ha pagato un mio contenuto che ha poi condiviso nella chat del calcetto del paese. La compagna l’ha scoperto e, indignata, lo ha scritto su un gruppo di mamme su Facebook, dove però non ha trovato quell’appoggio che sperava di trovare. Quindi è andata a raccontarlo alla direzione dell’asilo”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)