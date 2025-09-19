32.7 C
Firenze
venerdì 19 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Treviso, tredicenne investito in bici sulle strisce pedonali mentre rientra da scuola: è grave

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Un tredicenne di Quinto di Treviso è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Treviso, dopo essere stato investito sulle strisce pedonali oggi verso le 13.30. Il minorenne stava rientrando a casa da scuola con la sua mountain bike e si apprestava ad attraversare sulle strisce pedonali la trafficata Strada Noalese che taglia in due il paese, quando è stato investito dall’auto. Un’ambulanza del Suem 118 l’ha ricoverato urgentemente a Treviso, indagini affidate ai carabinieri di Zero Branco. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
32.7 ° C
34.3 °
31 °
37 %
1.8kmh
0 %
Ven
31 °
Sab
32 °
Dom
30 °
Lun
27 °
Mar
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (19)Almanacco (15)elezioni regionali Toscana 2025 (12)Serie C (10)vigili del fuoco (9)santi del giorno (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati