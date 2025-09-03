28.1 C
Firenze
mercoledì 3 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trieste, Fondazione Teatro Verdi condannata per mobbing: riconosciuto licenziamento illegittimo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Condannata per mobbing la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, guidata dal sovrintendente Giuliano Polo:sarà tenuta a risarcire quasi 32mila euro (27.756,12 euro di danno non patrimoniale e 3.965,33 di danno patrimoniale), oltre interessi legali e rivalutazione, a una dipendente di cui è stato riconosciuto anche illegittimo il licenziamento. In particolare, come risulta dal dispositivo della sentenza – emessa oggi – che l’Adnkronos ha potuto visionare, il giudice del lavoro Paolo Ancora ha accertato “che la condotta tenuta da Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste integra, per il periodo intercorso fra l’8 gennaio 2022 al 4 marzo 2023, la fattispecie del mobbing”. Il giudice, inoltre, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento della donna, condannando la Fondazione a reintegrare la dipendente e a risarcirla con una somma “commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, pari ad 4.023,03 euro nella misura massima di legge di dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre ad accessori come per legge”.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28.1 ° C
28.8 °
26.5 °
48 %
2.6kmh
40 %
Mer
26 °
Gio
30 °
Ven
28 °
Sab
29 °
Dom
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Gaza (13)Pisa Sporting Club (13)Serie A (13)Eugenio Giani (12)Acf Fiorentina (12)vigili del fuoco (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati