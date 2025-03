Trieste, trovata sgozzata in casa: fermata una donna dopo inseguimento

(Adnkronos) – Una donna è stata trovata morta in casa con un taglio alla gola oggi poco dopo le 13 a Trieste, in via delle Beccherie, nell’ex ghetto ebraico, vicino a Piazza Borsa. A scoprire il cadavere una guardia giurata. Sul posto sono intervenuti carabinieri e scientifica che hanno isolato l’area e dato via alle indagini sondando subito le tante telecamere di videosorveglianza della zona. Dopo un inseguimento in auto per le vie della città da parte delle gazzelle, è stata fermata una donna fortemente sospettata dell’omicidio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)