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Troppa pressione per il caso Epstein, anche la principessa Beatrice vuole trasferirsi all’estero

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – L’amicizia tra Andrew Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson con il finanziere statunitense Jeffrey Epstein ha danneggiato la vita familiare e la reputazione delle figlie dell’ex duca e duchessa di York, Beatrice ed Eugenie. Beatrice e suo marito, l’imprenditore immobiliare Edoardo Mapelli Mozzi, sono talmente scossi dalle rivelazioni degli Epstein Files sui genitori della primogenita della coppia, che, a quanto pare, stanno valutando misure drastiche per proteggere la loro famiglia. Beatrice, 37 anni, ed Edoardo, 42, starebbero pensando di lasciare il Regno Unito con i figli e trasferirsi negli Stati Uniti per iniziare una nuova vita. 

Beatrice, che è sempre rimasta fedele ai suoi genitori, mostrandosi in pubblico al fianco del padre quando viveva ancora al Royal Lodge di Windsor, sarebbe “disperata e determinata a tenere unita la famiglia” di fronte alle avversità, scrive l’Express. Sembra che abbia preso spunto da come il trasferimento all’estero abbia funzionato per Eugenie, dopo che quest’ultima si è stabilita in Portogallo con il marito, Jack Brooksbank, nel 2022. Una fonte ha lasciato intendere: “Sua sorella Eugenie vive all’estero da molti anni ormai, e questo ha creato un precedente. Sarebbe stato impensabile qualche anno fa, ma ora i tempi sono molto diversi. Trasferirsi all’estero, molto probabilmente negli Stati Uniti, rappresenterebbe un nuovo inizio per Beatrice ed Edoardo e darebbe loro anche la possibilità di dare una spinta al loro matrimonio e rimetterlo in carreggiata”. 

La fonte ha aggiunto: “L’impressione è che se rimangono nel Regno Unito saranno solo un bersaglio facile perché, diciamocelo, il problema di Andrew e Sarah non si risolverà da solo”. Sembra che Beatrice stia attraversando un periodo particolarmente difficile, dato che fu proprio lei a incoraggiare il padre a partecipare alla disastrosa intervista rilasciata a Newsnight nel 2019. 

Il mese scorso Andrew è stato arrestato per alcune ore nella sua residenza temporanea di Wood Farm, nella tenuta reale di Sandringham, con l’accusa di abuso d’ufficio per aver presumibilmente passato informazioni riservate del Regno Unito a Epstein quando lavorava come inviato commerciale. Andrew, che i parlamentari di Westminster hanno recentemente definito un “uomo maleducato, arrogante e presuntuoso”, ha negato con fermezza qualsiasi illecito. In ogni caso, i file Epstein hanno umiliato e messo in imbarazzo Andrew, Fergie e le loro figlie.  

internazionale/royalfamilynews

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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